Liveblog Oekraïne: Nationale actiedag Oekraïne, opvang Oekraïense vluchtelingen: "Wij gaan dat fiksen"

Op de foto met de politie of een kijkje nemen in de wagen? Vandaag kun je, tegen betaling, een politieauto met agenten bestellen, die langs komt rijden en waarmee je op de foto kan. Op deze manier hoopt de politie IJmond een bijdrage te leveren aan de landelijke actiedag. Ook de binnenplaats van het politiebureau is beschikbaar, om een kijkje te nemen of foto's te maken. De politie probeert hier ook nog andere hulpverleningsvoertuigen, zoals brandweer of ambulance, te verzamelen.