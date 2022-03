Liveblog Oekraïne: groot tekort aan verhuisdozen inzamelpunt Bussum, Rode Kruis zegt: 'Geef liever geld'

In heel Noord-Holland zijn hulpacties op touw gezet voor de bevolking van Oekraïne. Het Rode Kruis en Giro 555 noemen dat hartverwarmend, maar zeggen dat het beter is om te stoppen met het inzamelen van goederen. Je kunt beter geld overmaken aan Giro 555, zegt woordvoerder Jos de Voogd tegen NH Nieuws. Daarmee is het veel makkelijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Hij legt uit dat als er op een bepaalde plek bijvoorbeeld grote behoefte is aan maandverband, het makkelijker is dat ter plaatse in te kopen, dan in alle aangeboden spullen op zoek te gaan naar dat product. Toch gaan deze studenten uit Bergen door met het inzamelen van spullen.