Liveblog Oekraïne: Czaar Peterhuisje hijst Oekraïnse vlag, Russische Hermitage wil kunst zo snel mogelijk terughalen

Medewerkers van het Czaar Peterhuisje waren blij verrast toen ze zagen dat iemand de Oekraïnse vlag voor het gebouw had gehangen. Inmiddels heeft de vlag een nóg prominenter plekje gekregen.

Het Czaar Peterhuisje was in 1697 acht dagen lang het onderkomen van de huidige naamgever: De Russische Tsaar Peter de Grote. Hij verbleef in totaal 4 maanden in Noord-Holland om de Nederlandse scheepsbouw te bestuderen.

Eerder liet het Zaans Museum, waar het Czaar Peterhuisje onder valt, weten 'ontzet' te zijn over de Russische inval op Oekraïne. "Vertrekpunt is de overtuiging dat cultuur als bindmiddel fungeert", schrijft het museum. "Dit wordt overschaduwd door de huidige situatie. Temeer omdat het Zaans Museum werkt met een internationaal team waarvan sommigen direct geraakt worden door deze oorlog."