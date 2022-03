Liveblog Oekraïne: groot tekort aan verhuisdozen inzamelpunt Bussum, 100 keer het Kopje van Bloemendaal op voor Oekraïne

Een Haarlems mediabedrijf is een actie gestart om geld op te halen voor powerbanks. "Een werkende telefoon is voor Oekraïense vluchtelingen van levensbelang", zo schrijft het bedrijf.

"Of dat nu voor nieuws en informatie is, om contact met familie en vrienden te kunnen onderhouden, of voor praktische zaken als navigatie of het opladen van een zaklamp. Een volgeladen accu is essentieel."