Eigenaar kickboksschool blij: geen gedwongen sluiting én opening tweede filiaal

Ter Veen vreesde voor het voortbestaan van zijn zaak, want het pand waar hij in zit in Westerkoog (wijk in Koog aan de Zaan) zou gesloopt worden. Een nieuwe locatie vinden bleek lastig; er was iets beschikbaar aan de overkant van de straat waar straks gebouwd gaat worden, maar de huur ervan was zo hoog dat hij dat nooit kon betalen. Nu lijken niet alleen die problemen verleden tijd, hij gaat zelfs een tweede locatie openen in Assendelft.

"We hebben best wat problemen gehad in Koog aan de Zaan", zegt Ter Veen.

