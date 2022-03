Zorgen bij bewoners over verkeer door nieuwbouwplannen: "Situatie is al krankzinnig"

In Krommenie moeten woningen gebouwd worden, maar het verkeersaanbod dat daardoor toeneemt, zorgt bij de bewoners voor extra kopzorgen. "Ik schrok me rot", vertelde een Krommenieër gisteravond tijdens de informatieavond over het concept-mobiliteitsplan Maak.Noord. "In Krommenie is de fijnstof vergelijkbaar met gebieden zoals Tata Steel." Ook het bouwverkeer zorgt volgens de bewoners voor veel problemen.

Bewoners willen dat er nog goed over plannen nagedacht gaat worden - NH Nieuws / Thyra de Groot

De informatieavond in de plaatselijke voetbalkantine is drukbezocht. Verschillende bewonersgroepen pakken de microfoon. Zo vertelt Karin van Breemen dat ze zich zorgen maakt over het bouwverkeer. Die rijden straks door de wijken, terwijl de straten volgens haar vrij smal zijn. "Wij vinden het heel erg fijn als het bouwverkeer niet via de bestaande wegen kan plaatsvinden." Daarnaast maakt Karin zich zorgen over de basisscholen, want langs deze gebouwen zullen er na de nieuwbouw flink wat extra auto’s rijden. Directeur Nico Beugeling deelt die zorgen met Karin. "We zijn al jaren bezig met de gemeente bezig, omdat de situatie nu al krankzinnig is. Elke ochtend en avond is het een levensgevaarlijke situatie." 'Kom eens kijken' Beugeling roept de aanwezige raadsleden op om eens te komen kijken en met hem in gesprek te gaan. "Ik weet niet of jullie de kruising weleens hebben gezien, maar wie dat heeft bedacht, verdient geen lintje." De groep ‘angstige Krommenieërs’ snapt niet waarom er bouwvergunning worden afgeven, ‘terwijl de wegen niet echt zijn bedacht’. Ook vraagt de angstige bewoner zich af of er wel nieuwe woningen moeten komen. "Ik gun iedereen een woning, maar is er soms ook niet een einde aan wat er mogelijk is?" Tekst gaat verder na de foto

Verschillende bewonersgroepen spreken zich uit over de situatie - NH Nieuws / Thyra de Groot

Niet iedereen is negatief, want de winkeliersvereniging is wat positiever gestemd over het mobiliteitsplan. Wel voorziet de winkeliersvereniging dat de drukte op de Rosariumlaan en N203 gaan toenemen. "En wij vinden het nu allemaal al te druk." A8/A9 Volgens verschillende bewoners is de oplossing simpel: de A8/A9 - een nieuwe snelweg die voor een betere bereikbaarheid naar onder andere Krommenie moet zorgen - moet er komen. De meeste partijen zijn voor, maar toch is die weg er nog steeds niet. De bewoners willen actie: "Blijkbaar zijn jullie niet bij machten om iets te forceren bij het Rijk. Wat kunnen we doen?" De Krommenieërs staan open om tegen het Rijk een proces te starten, zodat de weg er eindelijk gaat komen. Onclin van de VVD geeft aan dat de raadsleden hiervoor de hulp van de bewoners nodig hebben. "Het helpt als Krommenie in opstand komt", aldus Jan de Vries van D66. Zienswijze Morgen gaan de raadsleden in debat om het over de zienswijze van het mobiliteitsplan Maak.Noord te hebben. Of het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zal later bekend worden gemaakt.

Benieuwd hoe de partijen denken? Op 8 maart komen de Zaanse lijsttrekkers samen voor het NH Nieuws verkiezingsdebat in de Bullekerk in Zaandam. De thema's veiligheid, natuur en milieu, vertrouwen in de politiek, wonen en jeugd komen allen aan bod.



• Het debat is vanaf 19.30 uur live te volgen op nhnieuws.nl/zaanstreek- waterland

• Op 11 maart om 9:00 uur wordt het debat herhaald op het tv-kanaal van NH Nieuws