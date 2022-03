Amsterdammers starten hulpacties voor Oekraïne: "Het is overweldigend, al die reacties"

De kelder van Chantelle do Rosário puilt uit van de spullen. Kleding, medicijnen, luiers, blikken soep. "We hebben een overweldigende hoeveelheid spullen gekregen voor Oekraïne", vertelt ze. "Een vriendin van mij uit Polen die vrienden en familie in Oekraine heeft en die gestrand zijn tijdens hun vlucht, vroeg mij te helpen met haar inzamelingsactie", vertelt Chantelle Do Rosário. "Ik dacht, ik zet even een oproep op Facebook en Instagram, maar dat er zoveel reacties zouden komen, had ik niet verwacht. Ik moest wel even een traantje wegpinken dat mensen dit voor hun medemensen over hebben."