Zelfs Emma's badkamer is tot nok toe gevuld met hulpgoederen voor Oekraïne

Haar telefoon staat roodgloeiend en om de haverklap loopt ze naar de voordeur om weer een donatie in ontvangst te nemen. In het dagelijks leven runt de Russische Emma Madverdorsky uit Amstelveen een massagesalon, maar deze dagen is ze vooral druk met haar inzamelingsactie voor hulpbehoevende Oekraïners.

Haar kleine appartement is inmiddels tot de nok toe gevuld met allerhande spullen. Zelfs in de badkamer staan voorraden te wachten op transport naar het Oost-Europese land. Dat het zo'n succes zou worden, had Emma niet verwacht, vertelt ze voor de camera van NH Nieuws. "Ik dacht dat er alleen mensen zouden komen die ik ken, maar er komen er veel meer."

Emma somt op wat er tot nu toe zoal is gedoneerd: "Medicijnen, een EHBO-doos, alcoholdoekjes, antibiotica, paracetamol, ibuprofen voor kinderen, tandenborstels."

Oekraïense vriendin

Emma krijgt hulp van haar Oekraïense vriendin Olga Bielkina, die al een tijd in Nederland woont. "Die steun betekent heel veel voor ze", zegt Olga over de donaties voor haar landgenoten. Olga maakt zich vooral zorgen over haar familie en vriendin.

"Kijk naar de mensen... Het is een puinhoop. Mensen weten niet waar ze moeten wonen of naartoe moeten vluchten. Mijn vrienden in Kiev blijven gewoon, maar het is niet veilig." Haar broer vecht bovendien in het Oekraïense leger, en loopt dus extra risico. "En ik kan hem niet direct bereiken."