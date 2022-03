Bergenaren protesteren bij Russenmonument: "Hier kan het"

Bergenaren Henk van den Bosch en Ger Bot protesteerden vandaag bij het Russenmonument. Het monument eert omgekomen Russische soldaten en het stukje land werd geschonken aan Rusland, en dus is het volgens de actievoerders de perfecte plek om te protesteren tegen de invasie in Oekraïne. "De Russische soldaten die hier in de buurt voor onze vrijheid zijn gestorven, zullen blij met ons zijn", aldus Ger.

Protest in Bergen - NH Nieuws

Ger en Henk sluipen vanochtend langs het vergrendelde hek van het monument, zo het Russische terrein op. Gewapend met een boor, hamer en een bijl lopen de twee met een protestbord richting het monument. Vlak voor het monument plaatst het duo een bord met de tekst 'Wij protesteren op Russisch grondgebied.'

Gesteund

Achter het hek kijkt een groep van twintig toeschouwers het tafereel toe. Onder hen zijn ook een aantal van Oekraïense afkomst. "Wij kennen een aantal mensen uit Oekraïne die hier in de buurt werken en protesteren ook voor hun", zegt Henk. Eén van de aanwezige Oekraïners vertelt: "Ik voel me gesteund in deze vreselijke nachtmerrie."

Het stukje grond met het monument erop is ooit aan Rusland geschonken, als dank voor de offers die soldaten ruim 200 jaar geleden in Bergen en omgeving hebben geleverd. "Hierdoor woon ik eigenlijk op maar vijftig meter van Rusland, perfect om daarop te protesteren", aldus Ger. "In Rusland zelf word je opgepakt als je protesteert. Hier kan het nog gewoon."