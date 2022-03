Ooit was Sumer zelf een nieuwkomer, nu helpt hij anderen in ere van zijn gids Piet

Op 20-jarige leeftijd vertrok Sumer Chaban (52) met zijn ouders vanuit Syrië naar Nederland, in de hoop een nieuw leven op te bouwen. Eenmaal in het koude kikkerlandje kwam hij in contact met Piet Huijs, die hem als een soort gids, wegwijs maakte en hem hielp integreren. Sumer kreeg van Piet in 1990 zijn woordenboek Engels-Nederlands dat hij tot op de dag van vandaag koestert. Jaren later helpt de Horinees zelf nieuwkomers en treedt hij in de voetsporen van Piet.

Het woordenboek dat Sumer Chaban kreeg van Piet is inmiddels 75 jaar oud - Tom de Vos

De wijze lessen van Piet Huijs inspireerde Chaban, waardoor hij zich verdiepte in de Nederlandse taal en een studie begon. Al 32 jaar werkt Chaban als beleidsadviseur en woont hij met zijn gezin in Hoorn. Ondanks dat Piet in 2014 overleed, is de impact die hij op Chaban maakte, blijvend. "Piet en ik kenden veel gelijkenissen", vertelt Chaban in zijn woning in Hoorn. "Piet vertrok na de Tweede Wereldoorlog naar Canada om een nieuw leven op te bouwen en ik was natuurlijk ook een nieuwkomer toen ik naar Nederland kwam." De twee werden ondanks het leeftijdsverschil, afkomst en verschillende culturen goede vrienden van elkaar.



Tekst gaat verder onder video:

Sumer helpt ook nieuwkomers uit zijn buurt - NH Nieuws

In 2019 besloot Chaban ter ere van Piet zelf nieuwkomers te helpen. Dit doet hij op geheel moderne wijze via sociale media kanalen als TikTok en Facebook. "Piet was iemand die uitlegde dat het niet gemakkelijk is, maar absoluut niet onmogelijk is om de taal te leren en te integreren in een ander land", aldus Chaban. Op Facebook gaat de Horinees elke vrijdagavond live op zijn Facebook-kanaal en beantwoordt daar vragen van nieuwkomers. "De vragen die ik beantwoord zijn heel uiteenlopend", vertelt de Horinees. "Soms gaat het bijvoorbeeld over het leren van de Nederlandse taal, maar ik bespreek ook thema's zoals het seksueel overschrijdende gedrag bij het programma The Voice."

Quote "Piet zei ook letterlijk: 'Als je de taal spreekt gaan er heel veel deuren voor je open" Sumer chaban, helpt nieuwkomers

Chaban weet nog goed welke woorden Piet gebruikte om hem te motiveren. "Piet zei ook letterlijk: 'Als je de taal spreekt gaan er heel veel deuren voor je open."' Piet zorgde ervoor dat Chaban zich langzamerhand thuis begon te voelen in Nederland. Onlangs vond Chaban een foto van hem en Piet samen. "Ik kwam erachter dat ik mijn hand op zijn schouder gelegd had", concludeert Sumer. Nu hij later terugkijkt naar de foto heeft het hem doen beseffen dat dat het moment was waarop Sumer een beetje vertrouwen kreeg in een toekomst in Nederland.

Sumer Chaban (rechts) gaat samen met Piet Huijs in 1990 op de foto en heeft de arm om hem heen geslagen - Sumer Chaban

In contact Inmiddels is Chaban aardig bekend geworden en zijn er ook veel internationale nieuwkomers die hem online bevragen. "Op Facebook heb ik ruim 83 duizend volgers, dus dat is aardig wat", lacht de Horinees. Het bereik reikt zich dus internationaal, maar ook in zijn eigen stad helpt hij nieuwkomers zoals Ghazwan, die zes jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland kwam en een succesvolle kapperszaak runt in het centrum van Hoorn. "In kwam via Facebook in contact met Sumer", vertelt de eigenaar van de kapperszaak. "Hij heeft mij geholpen met het inschrijven van mijn kinderen bij het IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.). Hij geeft bijvoorbeeld adviezen over de belasting, gemeente en toeslagen. Ik heb echt veel aan hem gehad en ben hem dankbaar."

Ghazwan (rechts op foto) is erg dankbaar voor de hulp van Sumer Chaban - Tom de Vos

Oorzaken tackelen Al meer dan drie jaar zet Chaban zich online in om mensen te helpen, maar hierin merkt de Horinees wel dat hij voornamelijk de verschijnselen bestrijd. "In de politiek ga je meer de oorzaken tackelen en daarom hoop ik dan ook iets te kunnen betekenen voor de lokale politiek." Chaban staat op de kandidatenlijst van D66 Hoorn. De Horinees wil Piet eer aan doen, maar hoopt ook met zijn betoog relevant te zijn voor mensen. "Kijk om je heen", vindt Chaban. "Wie zijn de vluchtelingen? Dat is de kapper in de stad, dat is de eigenaar van de sociale supermarkt, die zeer schappelijke prijzen biedt in tijden van inflatie. Het zijn gewoon mensen om ons heen."

Het woordenboek is inmiddels al meer dan 75 jaar oud en was van Piet Huijs - Tom de Vos