19e-eeuws schilderij van Zuiderkerk keert terug naar Enkhuizen

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft een bijzonder nieuw kunstwerk aangekocht: L'Eglise d'Enckhuysen. Het gaat om een schilderij van kunstschilder Antonie Waldorp, dat is geschilderd in 1861. "Het museum voelt zich vereerd", vertelt conservator André Groenevelt.

Het museum voelt zich dan ook vereerd dat het werk van Antonie Waldorp nu zo dicht mogelijk bij de originele locatie van het schilderij hangt, en wel de Zuiderkerk. "Het museum heeft weinig religieuze werken in haar bezit, dus dit werk van Waldorp is een mooie aanvulling”, licht de conservator toe.

De nieuwe aanwinst hangt al in het museum, zo vertelt Groenevelt, waar momenteel de vaste tentoonstelling Zee vol verhalen te zien is. “Het Zuiderzeemuseum is zeer blij met de aankoop." Na vier generaties in familiebezit te zijn geweest, is het nu weer in Enkhuizen terug.

De nieuwe aanwinst, waarvan het museum het aankoopbedrag niet bekend wil maken, dateert van 1861 en is een portret van een kerkgemeenschap. "Je ziet vooral vissers en aanverwante beroepen", gaat Groenevelt verder. "Ze zijn gekleed in hun zondagse West-Friese kostuum, waarbij de vrouwen een zijden hoofdbedekking dragen. Ook wel de 'kaper' genoemd."

Volgens hem geeft het schilderij een goed beeld weer van een dienst op zondag. Er is zelfs zichtbaar welke psalm er gezongen werd: PSALM 100, vermoedelijk vers 1 of 4. Het schilderij is na de aankoop eerst gerestaureerd alvorens het in het museum kon worden geplaatst. "Mede door de corona-ontwikkelingen en de restauratie heeft het even geduurd voordat het werk te bezichtigen is door onze bezoekers", legt Groenevelt uit.

Waldorp in Enkhuizen

Antonie Waldorp kreeg in Den Haag al op jonge leeftijd schilderles, waar hij platen van toneeldecoraties maakte. Op zijn 23e wijdde hij zich aan de schilderkunst en werd daarmee voorloper van de kunststroming de Haagse School.

In 1833 maakte Waldorp een studiereis door België en Duitsland. Daar leerde hij de kneepjes van het vak, zoals het schilderen van landschappen en scheepsportretten.

In datzelfde jaar deelde Waldorp ook een atelier op het Binnenhof in Den Haag met zijn schildersvrienden. 's Avonds zaten ze vaak met kunstenaars als Johannes Bosboom, dé 19e-eeuwse meester van kerkinterieurs, bijeen in een koffiehuis, waaruit een vriendschap is ontstaan. Op die manier is Waldorp waarschijnlijk in Enkhuizen terecht gekomen.