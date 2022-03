Nieuwkomende partijen voor Haarlemse verkiezingen in debat

In een enorme reeks aan verkiezingsdebatten in de stad valt een debat in de Pletterij komende donderdag op. Dan gaan vijf van de zes nieuw aangemelde partijen voor de verkiezingen met elkaar in discussie over wat zij kunnen toevoegen aan het politieke strijdveld in Haarlem.

Aan het debat dat live uitgezonden wordt via de social media kanalen van de Pletterij doen naast FvD ook DENK, de Partij voor de Dieren, 50PLUS en het Belang van Nederland mee. De laatste partij is opgericht door het Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die jarenlang in de Haarlemse gemeenteraad de VVD vertegenwoordigde.

Diederik van Ommeren schuift als lijsttrekker aan voor BvNL. Ook de lijsttrekkers van DENK, de oeigoerse Abdukayyum Jappar en van de Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek, nemen deel aan het Pletterij-debat.

Voor 50PLUS discussieert Jolanda Ketel mee, als tweede van de lijst. Zij is een bekende uit de Haarlemse gemeenteraad, en maakte al eerder de overstap van SP Haarlem naar de Actiepartij.

Nummer drie van FvD

Forum voor Democratie laat niet de Haarlemse lijsttrekker Moriah Hartman deelnemen aan het debat, en ook de nummer twee Iem al Biyati niet. Beide dames raakten in 2020 in opspraak door hun deelname aan de beruchte appgroep van de jongerenbeweging van de partij.

Hartman noemde daarin onder andere dat het dagboek van Anne Frank een 'overschat' boek was. In reactie hierop lieten veel Haarlemse partijen die nu al in de gemeenteraad zitten, weten dat ze niet met FvD willen samenwerken mocht deze partij in na de verkiezingen zetels krijgen.

Lijst Pieter Vonck is ook een nieuwkomer bij de Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande. Vooralsnog heeft hij niet aangegeven deel te willen nemen aan het debat. Het verkiezingsdebat begint om 20.00 uur en is live bij te wonen in het debatcentrum aan de Lange Herenvest, maar het is ook te volgen via de Facebookpagina of het YouTube-kanaal van de Pletterij, die ook hieronder gestreamd wordt.