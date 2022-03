Deceptie voor Maxim Gullit; verdediger onder het mes

Gullit verliet afgelopen zomer AZ voor een avontuur in Friesland. De 20-jarige Gullit viel tot nu toe zeven keer in voor Cambuur, maar tot een basisplaats kwam het nog niet. In Alkmaar speelde Gullit meer dan vijftig wedstrijden voor Jong AZ.

Invalbeurt

Gullit viel zaterdag in de extra tijd van de thuiswedstrijd tegen Fortuna in voor Doke Schmidt, die zijn neus gebroken had. Bij een botsing met Cambuur-doelman Sonny Stevens ging het mis voor Gullit. De verdediger moest per brancard van het veld.

Na afloop van het met 2-1 gewonnen duel vermoedde Cambuur-trainer Henk de Jong dat Gullit zijn knieband had afgescheurd. "Heel vervelend, want die jongen traint goed. Hij zat er echt aan te komen en dan gebeurt hem dit. Daar baal ik echt van", aldus De Jong tegen ESPN.