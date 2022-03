Eemnes wil wel, maar kan niet zomaar van het Russische gas af

Eemnes kan niet zomaar stoppen met het gas uit Rusland. Die politieke wens is er overduidelijk. Maar het tarief voor dit jaar is al bepaald en, belangrijker nog, het contract met het Russische staatsbedrijf Gazprom zelf loopt nog tot en met 2023. Dat geldt meteen voor alle gemeenten in 't Gooi.

De volledige politiek in Eemnes wil zo snel mogelijk af van het Russische gas. Dat bleek maandagavond tijdens de gemeenteraad. Als Eemnes van het Russische gas af is, dan betekent dit dat het lokale geld niet terechtkomt bij Rusland, de agressor die onder meer met dit geld de oorlog tegen Oekraïne voert.

In een unaniem aangenomen motie spreekt de raad van Eemnes uit het energiecontract met Gazprom direct te beëindigen. Daarbij is de gemeenteraad bereid eventuele opzegtermijnen en afkoopsommen voor lief te willen nemen. Dat staat klip-en-klaar in het voorstel.

Druk op het kabinet

Direct de Russische gaskraan dichtdraaien, kan niet zomaar. Juridisch is dat lastig, maar met veel druk op het kabinet wordt meer mogelijk. Dat liet wethouder Wilma de Boer maandagavond weten aan de raad.

Eemnes heeft met de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek een gezamenlijk contract afgesloten met Gazprom. Deze overeenkomst loopt door tot en met eind volgend jaar. En dan zijn er nog twee opties om te verlengen met een jaar: 2024 en 2025.

Wat de wethouder betreft, zien de regiogemeenten sowieso af van de twee verlengingen en is Gazprom straks ook geen partij meer in de aanbesteding naar een nieuwe gasleverancier. Op aandringen van de raad gaat De Boer de Eemnesser hartenkreet vurig overbrengen bij de regio, al heeft zij het idee dat dat overbodig is, omdat in de Gooise gemeenten dezelfde sentimenten en ideeën leven.

Vluchtelingen

Inmiddels komen de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aan in Nederland. De raad vindt dat Eemnes als welvarende gemeente een steentje moet bijdragen om het leed van de vluchtelingen te verzachten. Dat betekent dat de gemeente nu actief op zoek gaat naar geschikte opvanglocaties voor gevluchte Oekraïners.

In de opdracht van de raad staat dat Eemnes hierin moet optrekken met andere gemeenten uit ‘t Gooi. Die discussie en zoektocht in de regio lopen al lang. De Gooise gemeenten willen vooral kleinschalige opvang bieden; plekken voor maximaal 50 mensen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) pleit juist voor grote opvanglocaties. De enige opvangplek nu in 't Gooi is de 'asielboot' in de haven van Huizen, waar tot eind maart 150 vluchtelingen worden opgevangen.