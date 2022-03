Ontsnapte 'lawaaipapegaai' liet mannetje en nest achter: "Eindelijk teken van leven!"

Lange tijd was Knolle zijn exotische Koningsparkiet uit het oog verloren. "Ze is weggevlogen vorig jaar nadat ze een nest kreeg en heeft de kleintjes en pa achtergelaten. Ik ben de hele zomer van Lutjebroek tot aan waar ze nu zit, bij de Hertog Albrechtstraat, met meerdere mensen met vangkooien erachteraan gegaan. Tevergeefs."

Knolle meldde zich bij de redactie van NH Nieuws toen hij las dat zijn Koningsparkiet gespot was door de familie Longayroux. Zij hebben de exotische gast al langere tijd te gast aan hun voedertafel in Bovenkarspel. De felgroene Koningparkiet is met zijn knalrode borst een en luide gekraai een aanwezige bezoeker in de tuin van het echtpaar.

De ontsnapping

Knolle heeft altijd al vogels in huis, maar heeft sinds twee jaar een voilière in zijn achtertuin in Bovenkarspel staan. Een aantal vogels had hij overgenomen van een buurman die destijds overleed. Marvin: "Ik had haar dus toen nog maar net. Kennelijk is er iets misgegaan met eten geven. En floep, ze was ineens weg."

De hele zomer probeert hij met man en macht haar te pakken te krijgen. Als eerste werd ze gezien in Lutjebroek. "Daar ben ik gaan zitten met een kleintje van haar in de doos om haar te lokken, maar dat lukte niet. Ze zit altijd hoog in de boom, bijna niet te vangen. Je legt je er op een gegeven moment bij neer als je al zoveel geprobeerd hebt. Met stokken van zo'n 8 meter, 's avonds laat want dan ziet ze weinig."