Het mysterie rondom de gestolen Porsches in Zandwerven: "Eén miste zelfs de motor"

Deze week troffen buurtbewoners rondom Zandwerven in de gemeente Opmeer een mysterieuze flyer aan in hun brievenbus, met daarop de tekst 'gestolen Porsches gezocht'. Het gaat om drie klassieke Porsches. NH Nieuws sprak met de man achter deze actie. "Het is gewoon te zuur voor woorden", zo vertelt Jack Wanschers.

De gestolen Porsches uit 1977 en 1978 zijn van Peter de Jongh. Een garagehouder uit Stompetoren, een dorp in de gemeente Alkmaar. In zijn vrije tijd verzamelt hij sportwagens. "Een echte autoliefhebber," zo vertelt Jack Wanschers (60) uit Enschede. "Hij werkt er ook hard voor, dat maakt het extra zuur."

Jack is een goede kennis van Peter en is de afgelopen week in de buurt van Zandwerven gaan flyeren om de diefstal onder de aandacht te brengen. Hij voert namens Peter het woord. "De politie doet te weinig", zo vindt hij. "Daarom nam ik het heft in eigen handen. We hebben de morele plicht de ander in nood te helpen."

Jack vervolgt: "Het is gewoon vervelend voor Peter. Hij heeft het al zo moeilijk."

Klaarlichte dag

Zijn collectie was gestald in Zandwerven. Hij huurde een opslag van een stel, dat Peter goed kent. "Hij stalde daar wel vaker spullen. Allemaal heel keurig en niks geks."

Porsches zijn razend populair. Zeker de wat oudere Porsches zijn bijzonder geliefd. Omdat er een levendige handel in gebruikte Porsches is, is er helaas ook een donkere kant, stelt Jack. "Vooral onderdelen zijn populair, omdat die duur zijn."

Op de vraag wanneer de sportwagens gestolen kunnen zijn, heeft Jack wel een vermoeden. "Het moet binnen twee weken gebeurd zijn. Het kan niet anders", zo berekent hij. "Want van 3 tot 7 januari ben ik er zelf nog geweest." Toen Peter op zaterdag 22 januari ging buurten, waren de sportwagens weg, blikt Jack terug.

Het moet op klaarlichte dag gebeurd zijn, denkt hij. "Door iemand die het terrein goed kent en weet hoe het erbij ligt. Want de autodief neemt het risico om drie keer het terrein op te komen."

Eén van de sportwagens had zelfs geen motor. "Dus er moet mogelijk ook een aanhanger in het spel geweest zijn."

Maar de grote vraag is volgens Jack waar de sportwagens nu kunnen zijn. "Zijn ze in Verweggistan? Of nog in de buurt van Noord-Holland, verborgen in een schuur?"