De Peiling: telefoongebruik achter het stuur moet zwaarder bestraft worden

Ze slingeren over de weg en zorgen voor levensgevaarlijke situaties: automobilisten die appen of bellen achter het stuur. De boete voor het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur gaat vandaag omhoog, van 250 naar 350 euro. Maar is dat wel genoeg, of moet het zwaarder worden bestraft?

Het vasthouden en gebruiken van een mobiele telefoon achter het stuur, gaat je vanaf vandaag dus flink wat meer geld kosten. Nederlanders kennen de gevaren van telefoongebruik tijdens verkeersdeelname, maar daar wordt nauwelijks naar gehandeld. Zo geeft 69 procent van de automobilisten aan dat zij in het verkeer hun smartphone wel eens gebruiken. Dit blijkt uit een onderzoek van Interpolis, uitgevoerd door SWOV.

Dat we zo eigenwijs zijn, is een gevolg van de gewoonte waarmee we onze telefoon pakken als we niet achter het stuur zitten. En omdat veel weggebruikers denken 'dat een appje sturen onderweg wel lukt’. Bovendien zien we andere weggebruikers om ons heen ook de telefoon nog gebruiken.

Jongeren gebruiken vaker telefoon in het verkeer

Hoewel driekwart van de volwassenen vindt dat telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is, blijft een groot deel van hen het toch doen. Ze geven aan vooral dat het gaat om berichten lezen en soms zelfs berichten sturen tijdens het rijden. Bijna 1 op de 12 geeft aan ook weleens te gamen in de auto.

Jongeren gebruiken vaker de telefoon in het verkeer dan volwassenen. Dit doordat ze hun telefoon in het dagelijks leven vaker, automatischer en onbewuster gebruiken. Ook vinden jongeren het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer minder gevaarlijk dan volwassenen.