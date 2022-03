Dorpsraad Wijk aan Zee blij met extra maatregel van Tata Steel: "Verdient een pluim"

Het stond niet in de bestaande verbeterplannen van Tata Steel zelf, en het hoefde niet van de Omgevingsdienst of de rechter. Dus vroeg de bezorgde Dorpsraad Wijk aan Zee het op de man af aan Tata: kan er een geluidsdemper bij een nieuwe lawaaiige oven komen, liefst meteen bij de ingebruikname later dit jaar? De 'ja' van Tata vandaag verraste de Dorpsraad positief. De raad noemt de ontwikkeling 'prijzenswaardig'.

In de zogenaamde warmbandwalserij wordt staal uitgewalst tot dunne plakken van vanaf 1,5 millimeter dikte. Een oude oven wordt in die walserij vervangen door een nieuwe, die volgens Tata Steel energiezuiniger en efficiënter is. Maar potentieel ook lawaaiiger voor omwonenden, vreesde de Dorpsraad van Wijk aan Zee.

De raad: "De walserij maakt veel lawaai en met dikkere rollen staal die straks verwerkt kunnen worden, is de kans op meer herrie groot." En dus trok de Dorpsraad aan de bel, maar de Wijk aan Zeeërs vonden bij de toezichthouders van de Hoogovens geen gehoor.

"De demper was niet verplicht gesteld door de Omgevingsdienst", stelt de Dorpsraad. "De rechter ging daarin mee omdat Tata nog niet aan de grens zit van wat het bedrijf aan lawaai mag produceren."

Alsnog een geluiddemper

Ondanks de juridische speelruimte, nam Tata Steel die zorgen serieus. Het bedrijf nam in tweede instantie toch een geluiddemper op in het ontwerp van de oven. En het staalbedrijf benadrukt: "Deze maatregel komt op verzoek van de Dorpsraad Wijk aan Zee en komt bovenop de maatregelen uit het omvangrijke verbeterprogramma Roadmap Plus."

Bovendien komt de ontwerpwijziging nog op tijd, zegt Tata: als de oven in de tweede helft van dit jaar start, werkt de demper ook meteen.

In een tevreden reactie zegt de Dorpsraad: "Dat Tata Steel dit verzoek heeft gehonoreerd en alsnog een geluiddemper in het ontwerp opneemt, vindt de Dorpsraad prijzenswaardig. Het bedrijf verdient een pluim hiervoor. Niet vervuilen (omdat het mag van de vergunning) maar zonder dralen maatregelen om uitstoot te voorkomen; de Dorpsraad hoopt dat dit Tata Steel-nieuwe-stijl is."

Verminderd vervuiling niet

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer voor Dorpsraad-voorzitter Vera van Waardenburg: "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit is een stap in de goede richting. Het draagt bij aan vermindering van geluidsoverlast wat ook voor de gezondheid een goede move is."

Toch zijn de grootste problemen nog niet opgelost, vindt zij. "Het verminderd niet de vervuiling van de omgeving en daarmee de kans op bijvoorbeeld kanker. Een echte stap in de goede richting zou zijn als zij de 'vuile' kant van de fabriek zouden sluiten: Kooksfabriek 2 en Hoogoven 6. Daarmee zou het vertrouwen een boost krijgen."