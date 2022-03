Nieuwe ontwikkelingen Speelpark Oud Valkeveen 'tasten natuur niet aan'

Als er een nieuwe parkeerplaats komt en Speelpark Oud Valkeveen de openingstijden verruimt, dan zorgen die nieuwe ontwikkelingen niet voor aantasting of verstoring van de natuur. Dat stelt Gooise Meren na onderzoek dat de gemeente heeft moeten uitvoeren van de Raad van State. Met een paar simpele wijzigingen kan dan ook het veelbesproken bestemmingsplan worden aangenomen.

Eerst even kort terug de recente geschiedenis in. In oktober 2019 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. De gemeente vond het nodig om strengere regels op te stellen voor het speelpark omdat het voor Oud Valkeveen vrij eenvoudig was vergunningen aan te vragen voor nieuwe attracties. Van speel- naar pretpark Die aanvragen begonnen behoorlijk uit de klauwen te lopen. Het speelpark ging steeds meer op een pretpark lijken, was de algehele klacht. Dat was niet de bedoeling. En omdat deze uitbreidingen ook mochten van de regels was het tijd voor een nieuw plan. Het park in Naarden wordt goed bezocht. Buurtbewoners ervaren verkeers- en parkeeroverlast. Om dit in te dammen, kwam Gooise Meren met het idee een grotere parkeerplaats te realiseren. Het probleem is dat natuurgebied naast het speelpark moet wijken voor deze ruimere parkeervoorziening. Dat stuitte op verzet van omwonenden en vier organisaties waaronder het speelpark zelf en drie natuurorganisaties. Zij besloten juridische stappen te nemen en kwamen uit bij de Raad van State. Avondhoreca Begin 2021 constateerde de hoogste bestuursrechter van het land dat de gemeente nog het nodige uitzoekwerk heeft en dan met name welke gevolgen de aanleg van de nieuwe parkeerplaats, het toestaan van avondhoreca en de daarmee gepaard gaande verlichting op het terrein, hebben op de natuur en de daar aanwezige dieren.

Met een rugzak vol huiswerk keerde Gooise Meren januari vorig jaar terug. Op elf zaken moet de gemeente terugkomen, zo luidde de opdracht van de tussenuitspraak. Dat varieert van het bekijken van illegaal vergunde speeltoestellen tot aan duidelijk hebben welke beschermde dieren zich hier ophouden en de ruimtelijke gevolgen die de nieuwe ontwikkelingen zullen hebben. Uitzoekwerk Dat uitzoekwerk is nu gedaan en in het politieke voorstel van wethouder Geert-Jan Hendriks, dat de raad woensdag 2 maart bespreekt, lijkt het met de gevolgen allemaal wel mee te vallen. Gooise Meren baseert zich onder andere op ecologisch onderzoek van Bureau Ecogroen, dat bijvoorbeeld stelt: ‘dat de ruimtelijke gevolgen van het nieuwe parkeerterrein aanvaardbaar zijn’ en ‘dat het bestemmingsplan niet leidt tot aantasting of verstoring van de beschermde dieren.’ Alleen voor de das betekent de nieuwe parkeerplaats een probleem, maar daar zijn eenvoudige oplossingen voor. Gooise Meren wil rond de parkeerplaats een grondwal aanleggen met een hoogte van tenminste 1 meter. Daarnaast moeten bestaande vluchtpijpen blijven.

Uit twee rapportages zou blijken dat het langer openblijven van restaurant 't Vossenhol aanvaardbaar is. Dat heeft weinig ruimtelijke gevolgen. Dat geldt ook voor de ruimere openingstijden van het speelpark zelf en de verlichting die dan aanstaat. "Volgens Ecogroen kan met het aanpassen van de lichtintensiteit verstoring van verblijfplaatsen van vleermuizen worden voorkomen", zo staat in het raadsvoorstel. Daarbij meldt het bureau dat de lichten op het parkeerterrein meteen uit moeten na sluitingstijd, zodat de das daar ongestoord kan rondlopen. Naar binnen Sluitingstijd is 21.30 uur, zo blijkt uit het raadsvoorstel. Het speelpark mag in de periode van april tot en met oktober open zijn voor publiek van 9.00 tot 21.00 uur. Bezoekers mogen tot uiterlijk 21.30 uur in Oud Valkeveen blijven. Na 21.00 uur mag er niemand meer naar binnen. In de andere periode mag het park open zijn tot 18.00 uur. Wel is het dan zo dat bezoekers er tot 19.30 uur mogen vertoeven. Dit alles heeft geen effect op de natuur en de beschermde dieren. Op dit hoofdpijndossier zit een behoorlijke tijdsdruk, want het besluit van Gooise Meren moet voor dinsdag 15 maart binnen zijn bij de Raad van State en de bezwaarmakers. In de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen - woensdag 9 maart - moet de politiek een klap geven op dit aangepaste plan. Komt er geen zogeheten herstelbesluit, dan betekent dat vernietiging van het bestemmingsplan. Dan kan de gemeente weer helemaal van voren af aan beginnen, zoals dat bijvoorbeeld begin februari gebeurde in buurgemeente Hilversum.