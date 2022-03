Studentes Toetie en Amy willen meer vrouwelijke collega's in 'techniek en groen'

Toetie Stevens (18) uit Hem en Amy Molenaar (17) uit Volendam zitten allebei op het Clusius College en zijn ambassadeur om meer leerlingen voor een opleiding in het mbo warm te maken. Ze zien om zich heen dat er ook amper vrouwen voor de techniek of het groen kiezen, terwijl zij er zelf juist zo van houden.

"Ik heb twee broers en een vader in de techniek. Voor mij is dit een soort speelgoedwinkel, ik word hier heel gelukkig van", zegt Toetie Stevens, die de opleiding monteur mobiele werktuigen volgt, met een lach. Haar collega Amy Molenaar, die tuin, park- en landschap doet, zit ook van jongs af aan al in het vak: "Als klein meisje was ik altijd al in de tuin van mijn grootouders aan de slag."

Hun passie wordt tot nu toe nog door weinig andere jonge vrouwen voor de techniek en het groen gevoeld, blijkt wel uit de samenstelling van hun klassen. "Ik ben de enige. Er zijn ook maar zeven jongens, er zijn helaas weinig mensen die hier voor kiezen. Terwijl het zo'n mooi vak is", zegt Amy Molenaar. "En het is niet zo zwaar als mensen denken. Als je onderhoud doet, valt het mee en als je wel helpt bij de aanleg van een tuin dan word je van zelf sterker."

Inspireren

Ook Toetie is de enige vrouw in haar klas. Ook op haar werkplek, waar ze vier dagen per week het onderhoud doet van heftrucks, is een mannenclub. "De stap is best wel groot voor meiden. Het is echt een mannenwereld en dat moet je misschien ook wel passen. Maar ik probeer vrouwen te inspireren om toch voor het vak te kiezen."

Beide vrouwen zijn daarom ambassadeur. Toetie richt zich echt op de promotie van de techniekopleidingen: "Ik kom op open dagen en op beurzen en ga dan in gesprek met de mensen." Amy vertegenwoordigt alle mbo-opleidingen en doet dit jaar ook mee in de race om het landelijk ambassadeurschap voor het middelbaar beroepsonderwijs: "We proberen de opleidingen in het zonnetje te zetten."