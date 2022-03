Het pimpen van je kist is doodnormaal, Manon bestickert ze voor je

Hoe moet je afscheid nemen van mensen die zijn overleden? Volgens stichting Sire moeten we daar véél meer over praten. Begin vorige maand kwamen ze met een campagne om thema's rondom de dood bespreekbaar te maken. In Schagen heeft Manon IJfs een bijzondere manier gevonden om een afscheid minder stijfjes te maken: namelijk met het pimpen van je rouwkist.

Steeds meer mensen zoeken naar manieren om een uitvaart persoonlijker te maken. Een rouwkist is daarvan onderdeel en van betekenis voor de rouwverwerking. Manon IJfs 'wrapt' kisten. Met wrappen bedoelt ze het inpakken van de kist met folie.

"Ik werd gevraagd door een ernstig zieke klant van mij of ik zijn kist kon wrappen met een foto. Hij wilde geen saaie kist", legt ze uit. In het verleden had ze de autobestickering van deze klant verzorgd en omdat hij daar zo tevreden over was, kwam hij met het verzoek of ze ook zijn kist kon ontwerpen. Na deze opdracht kwamen er steeds meer aanvragen binnen.

Van kastjes naar kisten

Manon begon met het wrappen van keukenkastjes, badkamers en aanrechtbladen. Daar zitten nu dus ook rouwkisten bij. In haar atelier staat vandaag een prachtige witte kist met gekleurde bloemen en een zwaan. Zelf zou ze ook wel zo een kist willen hebben. "Met een mooie roos erop." Thuis heeft zij het er namelijk ook al over gehad hoe ze haar kist wil hebben.

Het wrappen van de kisten is overigens niet schadelijk voor het milieu. "Het is biologisch afbreekbaar. Je vindt er na een tijdje onder de grond niets meer van terug."