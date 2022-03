Voorstel voor nieuwe weg Lutjebroek-Hoogkarspel: veiliger, maar geld ontbreekt nog

Er moet hoognodig wat worden gedaan aan het toenemende en zwaardere verkeer in Grootebroek en Hoogkarspel. Daarom slaan de VVD-fracties in Stede Broec en Drechterland de handen ineen voor de komst van een nieuwe weg. "Het wordt anders te druk en gevaarlijk", legt VVD-raadslid Joey Leeuwinga uit.

"Er is momenteel erg veel agrarisch verkeer, dat vooral op de Raadhuislaan in Grootebroek toeneemt, terwijl daar ook veel scholieren van en naar het Martinuscollege fietsen", licht raadslid Joey Leeuwinga toe. Hij is lijsttrekker van de VVD in de gemeente Stede Broec. "Ook zijn er steeds meer gezinnen met meerdere auto's. Het wordt anders te druk."

Ook zijn de wegen niet berekend op het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer, stelt hij. "Maar ook woningbouwprojecten als Groot-Vriend in Lutjebroek en Hoogkarspel-Zuid in Hoogkarspel zorgen voor meer verkeer."

Veiligheid

Daarom pleiten beide VVD-fracties voor een nieuwe verbinding tussen Hoogkarspel en Lutjebroek in, om zo de veiligheid in de omliggende dorpen te bevorderen. De uitgelezen plek voor een nieuwe 'Noord-Zuidverbinding' is bij De Evendeel (tussen Lutjebroek en Hoogkarspel), zo verklaart Leeuwinga.

"Daardoor wordt Lutjebroek ook een stuk bereikbaarder", vult hij aan. Het idee kan volgens de raadslid op veel positieve reacties rekenen.

Voor Drechterland is een nieuwe weg een uitkomst om het agrarische verkeer uit de Nieuweweg in Hoogkarspel te weren. Voor Stede Broec is dit de oplossing om de druk op de Raadhuislaan door tractoren en vrachtverkeer te verlichten.

Geld tekort

"Geld dat we niet op de plank hebben liggen", geeft ook Leeuwinga toe. De gemeenten hebben daarop besloten om het probleem samen aan te pakken, om zo de slagingskans te vergroten. "Ook willen we de provincie hierbij betrekken, omdat ook voor haar een nieuwe verbinding interessant is. Zo blijft het Rijk leefbaar en bereikbaar."

Na de verkiezingen in maart worden de koppen bij elkaar gestoken. "We gaan opperen om een projectteam samen te stellen en onderzoeken hoe de Noord-Zuidverbinding is te financieren. Hopelijk kunnen we een nieuwe weg al tijdens de nieuwe raadsperiode aanleggen." Want, zo zegt hij: "Hoe sneller, hoe beter."