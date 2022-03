Dag na opstappen wethouder 'gewoon' verkiezingsdebat in Bergen: kijk live mee

Een dag nadat Klaas Valkering zijn ontslag indiende als wethouder, gaat de verkiezingscampagne in Bergen gewoon door. Om inwoners wegwijs te maken in de verschillende standpunten van de Bergense politieke partijen, organiseren Streekstad Centraal en NH Nieuws in deze gemeente een verkiezingsdebat. En jij kunt dit vanaf 15.00 uur live volgen via onze speciale stream.