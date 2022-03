Verkiezingsdebat Huizen, kijk het hier terug: "Waar kunnen we bouwen?"

Vertegenwoordigers van de tien partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Huizen debatteerden gisteravond met elkaar in de Krachtcentrale. Drie thema's stonden centraal: inspraak van de burger, een terugblik op de afgelopen vier jaar en woningbouw.

Het thema woningbouw kwam vaak terug. "Het is volgens de kiezer dan ook het belangrijkste thema deze verkiezingen", maakte Karin Rienstra van GroenLinks dan ook duidelijk. "We moeten wel echt oppassen dat we niet met te simplistische oplossingen dit probleem te lijf gaan", aldus Roland Boom van de VVD.

Maar waar moet er dan gebouw worden? "Niet in het groen", klonk er vrij unaniem, maar er waren ook politici die 'out of the box' durfden te denken. "We kunnen bouwen op de Vista, daar kan de alliantie 200 woningen voor starters maken. Politiek gaat over keuzes maken en de PvdA maakt deze keuze"", aldus Maarten Hoelscher. Daar kwam een felle reactie op van collega Rutger Rebel van het CDA: "We hebben vier jaar geleden met bewoners daar afgesproken dat daar niet gebouwd gaat worden, dus dat willen we niet."

Herontwikkeling

Vanaf het BNI-terrein kon de toekomst van dit voormalige industriële hart van Huizen niet onbesproken blijven. "Het is jammer en verdrietig dat bijna monumentale panden hier tegen de grond zijn gegaan", aldus Karin van Werven van D66. Of de politiek in Huizen de regie weer kan en moet oppakken om wat nog staat te beschermen, zorgde wederom voor discussie: "Hier heeft de gemeente het wel echt laten liggen. Nu zijn commerciële partijen aan zet."

Vanuit de grootste oppositiepartij Dorpsbelangen kwam de hardste kritiek op de huidige coalitie. "Eigenlijk heeft deze coalitie op het gebied van energietransitie, het Huizermuseum en woningbouw te veel laten liggen", aldus Marian Rebel van Dorpsbelangen.