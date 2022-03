Terugkijken: Het verkiezingsdebat in Medemblik

Wie straks naar de stembus gaat voor de Gemeenteraadsverkiezingen, heeft weer heel wat te kiezen. Om inwoners van Medemblik wegwijs te maken in de verschillende standpunten van de partijen, organiseerden WEEFF en NH Nieuws in deze gemeente een verkiezingsdebat. Je kunt het debat hieronder terugkijken.

Afgelopen periode heeft Kieskompas in opdracht van NH Nieuws gepeild welke onderwerpen de inwoners van Noord-Holland belangrijk vinden. Welke kwesties zijn de afgelopen vier jaar onvoldoende opgepakt door de lokale politiek en welke onderwerpen moeten de komende vier jaar hoog op de politieke agenda komen? Op 4 maart gaan wij hierover in gesprek met de politici van alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Medemblik.

