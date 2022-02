Rechtbank heft schorsing op: Lil' Kleine toch weer de cel in

Rapper Lil' Kleine moet toch weer terug de cel in. De rechtbank heeft besloten de schorsing die hij onlangs kreeg, op te heffen. Hij blijft veertien dagen in voorlopige hechtenis.

De rapper werd afgelopen woensdag in afwachting van onderzoek naar de mishandeling van zijn vriendin Jamie Vaes vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie tekende beroep aan tegen die vrijlating.Met succes, blijkt nu. 'De raadkamer heft de schorsing van de voorlopige hechtenis van een 27-jarige man op. De raadkamer is van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn voor poging tot zware mishandeling. De man blijft de komende 14 dagen in voorlopige hechtenis', aldus de rechtbank op Twitter.

De Amsterdammer werd vorige week opgepakt nadat er beelden waren opgedoken waarop te zien is hoe hij zijn vriendin aan haar haren trekt. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging. Zo trok platenlabel Sony Music zich terug en werd zijn wassen beeld uit Madame Tussaud's gehaald.