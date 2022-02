Terugkijken: NH Sport van 28 februari

In deze NH Sport veel aandacht voor atletiek. Een reportage over de tweestrijd van hordelopers Koen Smet en Liam van der Schaaf. Verder krijg je een overzicht van de opvallendste prestaties tijdens de NK atletiek. Ook een dubbelportret van de broers Bilal en Walid Ould-Chikh in deze uitzending. Zij spelen sinds de winterstop samen voor FC Volendam.