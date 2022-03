NH Radio-dj Ferdi Bolland roept collega's op om protestsongs te draaien

Ferdi Bolland, dj en presentator van het NH Radioprogramma het Gouden Hits Museum, heeft zijn collega-dj's opgeroepen om hun programma's te wijden aan protestsongs. Dit gaat hij zaterdag in zijn eigen programma op NH Radio ook doen. Op die manier wil hij in protest komen tegen de invasie van Rusland in Oekraïne, licht hij vanavond toe in Spitstijd.

"De wereld is in shock, niemand had dit verwacht" vertelde hij op NH Radio. Bolland wilde zijn emotie graag kwijt in een concrete actie. "Toen dacht ik, wat hebben wij voor middelen? Wij hebben programma's, we kunnen muziek draaien!" Op die oproep wordt positief gereageerd, er zijn veel media die aandacht besteden aan de actie.

Een programma is goed te vullen met protestsongs, omdat er veel zijn. "Dat laat zien dat oorlog van alle tijden is. Alle grote namen in de muziekwereld hebben ooit wel een protestsong gemaakt." Afgelopen zaterdag draaide de dj al het nummer 'Russians' van Sting. "Dat was toen in de tijd van de Koude Oorlog, 'I hope the Russians love their children too'."

Blowing in the wind

Bolland weet ook wel welk nummer voor hem de moeder van alle protestsongs is: "Blowing in the wind van Bob Dylan, de oervader van de protestzangers. Hij heeft zijn afschuw voor oorlog in meerdere songs vastgelegd."