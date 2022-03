Reclamebelasting ingevoerd, óók voor non-profitorganisaties: "Moet tekst van raam halen"

Na het coalitieakkoord besloot de gemeenteraad hier in 2019 mee akkoord te gaan. Eigenlijk zou de reclamebelastign per 1 januari 2020 worden ingevoerd om de rommel op straat tegen te gaan en leefbaarheid te vergroten. Vanwege coronapandemie is dat uitgesteld, maar vandaag gaat het toch echt gebeuren.

Niet discrimineren

Volgens de gemeente worden ook non-profitorganisaties belast omdat bij het aanwijzen van de belastingplichtigen niet gediscrimineerd mag worden. Dat laat het weten in een reactie. "In de gemeentewet staat expliciet dat gemeenten bij het bepalen van de belastingplicht nooit mogen heffen op basis van inkomen, winst of vermogen. Als de gemeente een reclamebelasting invoert dan mag ze alle uitingen (openbare aankondigingen) belasten via de reclamebelasting (art 227 gemeentewet). De gemeente mag geen onderscheid maken naar de rechtsvorm van de belastingplichtige.

'Hebben al een beperkt budget'

Het betekent dat bijvoorbeeld de Rechtswinkel 300 euro per jaar gaat betalen."Wij betreuren het zeer", reageert Floris Kuiper namens de Rechtswinkel. "Wij plakken posters op de deur om mensen te bereiken. Wij hebben al een beperkt budget en het is heel jammer dat we daar geld aan moeten geven. Het enige wat wij doen is de Amsterdammers proberen te helpen die minder geld hebben. Het is voor ons geen financiële nekslag, maar het kost ons wel geld. Ik ga navragen of wij ook subsidie van de gemeente krijgen."

Ook het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) baalt van de maatregel. "We konden nog net aan de pandemie overleven en zijn al niet in aanmerking gekomen voor allerlei noodhulp omdat we een stichting zonder winstoogmerk zijn", vertelt een woordvoerder. "Omdat we weinig omzet hebben, kunnen we geen noodsteun terug vragen. Nu krijgen we dit er bij en dat kunnen we niet betalen. Dan moeten we de tekst van onze ramen afhalen, om te voorkomen dat we die belasting betalen."