Een miljoen kilo staal verdwijnt in de dijk, Uitdammers worden huis uit getrild

Met oorverdovend geweld gaat de bijna 2000 kilo zware damwand de dijk in. In Uitdam is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in rap tempo 500 damwanden de dijk aan het intrillen om de Markermeerdijk te verstevigen. Omdat het plaatsen gevaarlijk is en het geluid zeer hard is worden bewoners geadviseerd hun huis te verlaten.

De grond trilt als de Damwand in de grond geduwd wordt. Ineke Hoekman van de dorpsraad volgt de werkzaamheden aan de dijk met argusogen, want iedereen is bang voor schade aan de vaak oude dijkhuizen. Het Hoog Heemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) houdt alles goed in de gaten en dat is een geruststelling zegt ze. Toch zijn er zorgen. "Als er schade ontstaat, is dat natuurlijk nog wel een ingewikkeld en pijnlijk proces, want dat moet zo snel mogelijk hersteld en vergoed worden."

Het HHNK heeft zoveel mogelijk metingen gedaan en let ook tijdens het intrillen goed op de huizen. Zodra ze merken dat het mis gaat grijpen ze in vertelt een woordvoerder. Volgens het HHNK kunnen bewoners schade ook makkelijk zelf melden.

Nazorg

Maar ook na de oplevering moet er nazorg komen vindt Hoekstra. Want als de machines weg zijn en de dijk af is, is er ook nog het gevaar van vervorming van de grond of de wijziging van het grondwater. "Dan moeten we ook kunnen rekenen op het HHNK van de dan ontstane schade."

Bewoners mogen van het Waterschap overdag een vakantie huisje boeken als de damwand voor hun huis wordt ingetrild. De meeste bewoners doen dat nu, maar er zijn ook bewoners die liever thuis zijn om alles te controleren.

Naar verwachting zullen de Uitdammers vijf weken in het lawaai zitten.