Bakkie Pleur: "Vindahl is twee meter, maar lijkt net een vlieg"

Onze analisten Barry van Galen en Piet Keur vinden het heel knap wat AZ presteert onder Pascal Jansen. "Dit had ik niet verwacht, eerlijk is eerlijk", begint Keur. "Dat elftal is niet zo goed, hij haalt het maximale eruit. Vindahl is twee meter, maar hij lijkt een vlieg", vult Van Galen aan. In een vers Bakkie Pleur gaat het deze keer over de topper AZ - Feyenoord en Go Ahead Eagles - Ajax.