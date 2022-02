U parkeert uw auto op een grote stenen bol, mag dat?

De bestuurder van een Fiat 500 heeft die auto vandaag op een nogal vreemde wijze geparkeerd ter hoogte van de Johannes Vermeerstraat in Zuid. De auto stond namelijk stil op een grote halve stenen bol.

Hoe het kan dat de auto juist daar geparkeerd stond en er geen bestuurder te bekennen was, is niet bekend. Het voertuig is inmiddels opgetakeld en weggesleept. Mét een boete achter de ruitenwisser.

De wagen wordt geparkeerd bij Stadstoezicht.