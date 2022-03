Documentaire over helikopterontsnapping uit de gevangenis in Zwaag 100.000 keer bekeken

De documentaire over de spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis in Zwaag is 100.000 keer bekeken op Youtube. Een crimineel wist met een helikopter te ontsnappen uit 'de Glasbak'. Met betrokkenen blikken we terug op die geruchtmakende 2 augustus 1992.

Het lijkt een dag als alle andere. Maar tijdens het luchten van de gevangenen verschijnt er opeens een helikopter. Gevlogen door piloot Dirk Wiersma. Hij was geboekt voor een fotovlucht, maar wordt door een handlanger van één van de gevangene onder schot gehouden. Niet veel later landt de helikopter op de binnenplaats, en gaat er met de crimineel aan boord vandoor. Het lijkt alles weg te hebben van een geslaagde ontsnapping. En nu, inmiddels 30 jaar later, gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag of de gevangene ooit nog is terug gevonden. De documentaire is gemaakt naar aanleiding van de sloop van de gevangenis. Bekijk hier ook het andere deel van onze documentaire over de gevangenis in Zwaag: "Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak"