Assistenten Correia en Dingsdag langer bij Telstar

Telstar-legende Anthony Correia heeft zijn contract als assistent-trainer bij Telstar met twee jaar verlengd. Hij zal zijn werkzaamheden in Velsen-Zuid blijven combineren met het trainerschap bij tweededivisionist Katwijk. "Deze keuze was voor mij vrij duidelijk en ik had al langer de intentie te blijven", aldus Correia. Ook assistent Michael Dingsdag blijft langer verbonden aan de club.