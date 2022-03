Prinses Beatrix opent gerestaureerde molen Ceres in Bovenkarspel

Vuurwerk is zeer waarschijnlijk de oorzaak geweest van de brand . Even leek het erop dat de molen was verwoest. Maar dankzij de inzet van betrokkenen, en met name de vrijwilligers van de molen, is het toch gelukt om beetje bij beetje de molen weer in de oude staat te herstellen.In december draaiden de wieken weer voor het eerst sinds de brand. Daarna is vooral gewerkt aan de afronding van de restauratie aan de binnenkant. Op 18 maart opent prinses Beatrix de molen, door een gedenksteen te onthullen. Ook woont ze een presentatie bij over de restauratie en spreekt ze met de vrijwilligers en andere betrokkenen.