Een halve parkeerplek per nieuwe woning: een goede ontwikkeling in Zaanstad?

De woningbouwopgave is enorm, maar de grond is Zaanstreek schaars. Daarom wordt op veel plekken nu bezuinigd op het aantal parkeerplekken. Parkeren is een heet hangijzer in de regio. Er wordt nu vanuit gegaan dat er bij elk nieuw huis 0,6 auto's komen te staan. Is dit de oplossing: meer woningen, minder parkeerplekken? Een meerderheid van de Zaankanters vindt van niet.

Bewoner Jim Chin Ten Fung zei eerder tegen NH Nieuws: "Wat we nu al zien is dat regelmatig mensen van buiten het Eiland hier komen parkeren, want in de stad is het betaald parkeren. Ik vind regelmatig hier al geen plekje."

Met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen voor de deur kunnen bewoners die zich druk maken over het parkeerbeleid, tactisch stemmen. Hoe denken de Zaanse politieke partijen hierover?

Standpunten

Christen Unie

"Je kan je ruimte maar één keer gebruiken. Of het wordt een huis, of parkeren. We willen het liefst zoveel mogelijk ondergrondsparkeren. Het is niet altijd zo makkelijk. Je moet goed kijken waar de voorzieningen zijn in de buurt.” Volgens deze partij kan betaald parkeren soms de oplossing zijn. “Je zoekt naar de grens wat wel en niet kan."



VVD

"Je moet geen parkeerplekken opofferen voor huizen. Je moet realistisch kijken naar autogebruik. Daar zou je de aankomende jaren rekening mee moeten houden. Het kan niet zo zijn dat mensen er prettig wonen, die straks door toevoeging van nieuwe huizen niet hun auto kunnen parkeren."



D66

"De parkeernorm in de meest dichtbebouwde centrumgebieden is 0,6 parkeerplaats per woning. Dat is krap, maar de ruimte is beperkt. Vooral dicht bij goede ov-voorzieningen moet die 0,6 voldoende zijn. Ondergrondsparkeren is lang niet altijd mogelijk in verband met de bouwkosten. We moeten vooral inzetten op goed openbaar vervoer."

Belang van Nederland (BVNL)

"Het parkeerprobleem is vooral een ideologisch probleem. Waarom is het verkeerd om een auto te bezitten voor jezelf en je gezin? Fietsen op e-bikes is onderdeel van het persoonlijke mobiliteitsmodel van onze inwoners. De gemeente heeft niet het recht hier voor opvoeder of beïnvloeder te spelen. Eigen parkeerplekken onder het gebouw zijn dé oplossing voor woontorens op het Eiland in de Zaan."



Partij voor de Vrijheid (PVV)

"Door het huidige beleid van 'lichte' dwang tegen autobezit is het autobezit in Zaanstad juist gestegen. In 2017 had de gemiddelde Zaankanter 0,90 auto per huishouden, dat is nu 0,96 auto per huishouden. Dus het is naïef om te denken dat parkeerplaatsen niet nodig zijn. Wij willen de parkeernorm verhogen. Wij denken dat ondergronds parkeren de enige oplossing is."

Partij van de Dieren (PVDD)

De partij vindt dat er gebouwd moet worden, maar niet oneindig. "Als we ervoor zorgen dat iedereen die in Zaanstad wil komen wonen hier ook kan wonen, wil straks niemand hier meer wonen. Paradoxaal, maar dan zijn we immers een totaal versteende stad zonder noemenswaardige openbare ruimte en zonder goede voorzieningen. Kortom, daar wil je niet wonen." Bij PVDD ligt minder de nadruk op parkeren. "We zijn een stad met op veel plekken goede ov-verbindingen. Ook deelmobiliteit is in opkomst, waardoor het eigen autobezit naar beneden kan."



Democratisch Zaanstad (DZ)

"Stoppen met afkopen van parkeerplaatsen, de parkeernorm moet opgehoogd worden."

Partij voor Ouderen en Veilgiheid (POV)

"We zijn er niet heel blij mee als je parkeerplaatsen gaat terugdringen en veel woningen gaat plaatsen. Ouderen zijn niet altijd goed ter been en afhankelijk van een eigen auto. Dat levert problemen op. Onze voorkeur gaat uit naar parkeerplaatsen onder het gebouw. Maar goed openbaar vervoer is ook één van onze speerpunten. Wij willen ouderen motiveren door openbaar vervoer voor 65-plussers gratis te maken."



ROSA

"Huizen opofferen voor parkeerplekken is de omgekeerde wereld. In een stedelijk gebied is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen een eigen auto voor de deur heeft staan. In deze gebieden zetten we wat ROSA betreft vooral in op openbaar vervoer, fietsen en deelauto's."

SP

"Het aantal parkeerplekken moet maatwerk zijn. Onder meer de beschikbaarheid van frequent en betaalbaar openbaar vervoer moet meegewogen worden. Ook is de hoeveelheid en beschikbaarheid van openbaar groen een factor waarmee rekening gehouden moet worden."



GroenLinks

"Op dit moment zijn er plannen en plekken beschikbaar om 15.000 woningen te bouwen. Dus die woningen kunnen er komen. Maar de ruimte is beperkt. We moeten keuzes maken. Wij bouwen het liefst woningen waarbij we volop inzetten op het gebruik van de fiets, ov of deelauto’s. Dan kan de parkeernorm omlaag. Zo kunnen we de openbare ruimte op een groene manier inrichten als plek om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen. En houden we de stad gezond en leefbaar met voldoende groen en natuur."



CDA

"Anticiperen op een parkeerbehoefte in de verre toekomst is vragen om problemen. Kunnen parkeren bij huis of in de directe omgeving is belangrijk. We kunnen beter over 10 jaar parkeerplaatsen opheffen, dan nu een groot knelpunt laten ontstaan."



DENK

"Steeds meer huishoudens hebben meer dan één auto. Ook voor eventuele bezoek is het belangrijk om voldoende parkeergelegenheid te hebben."