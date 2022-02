Heldhaftige buren achtervolgen gestolen auto van buurman

Nadat twee mannen uit Hoogland zagen dat de auto van hun buren werd gestolen twijfelden ze geen moment: ze sprongen zelf in de auto en zetten de achtervolging in. Na een achtervolging door twee provincies wordt de auto uiteindelijk teruggevonden in Eemnes.

Het is waarschijnlijk niet iets wat ze elke dag te horen krijgen in de meldkamer van de politie: "Ik zit achter de auto van de buurman aan, die is zojuist gestolen!" Twee mannen uit Hoogland wisten dat hun buurman op vakantie was, dus toen ze zagen dat zijn Audi RS3 werd gestolen twijfelden ze geen moment en gingen ze er achteraan. Vanuit de rijdende auto belden zij de politie.

Achtervolging

De dief ging er alleen zo snel vandoor in de auto dat de buren hem kwijtraakten. Gelukkig voor de eigenaar had de politie inmiddels een beschrijving van het nummerbord van de auto doorgekregen. De witte Audi werd met hoge snelheid gezien op de A1 in de richting van Eemnes.

Ondertussen komen de achtervolgers erachter dat de gestolen auto ook via GPS te volgen is. Op de bijrijderstoel logt de buurman van de eigenaar van de auto in het systeem om de gestolen auto te volgen. De auto rijdt door de polder van Eemnes en de locatie wordt doorgegeven aan de politie. Diverse politieauto's uit Hilversum en Baarn rijden vervolgens ook naar Eemnes om daar het voertuig te zoeken.

Motor uitgeschakeld

Uiteindelijk kon de motor van de gestolen auto op afstand worden uitgeschakeld, meldt de politie op Instagram. De auto wordt teruggevonden aan de rand van Eemnes, zonder de dief.

Na onderzoek in het huis van de eigenaar van de auto blijkt dat daar is ingebroken. De politie doet verder onderzoek naar de diefstal. De auto is voor sporenonderzoek meegenomen, maar zal later weer worden teruggebracht naar de eigenaar, als hij terugkomt van vakantie.