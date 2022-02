Jonge verdachte opgepakt voor brandstichting aan Cees Buddingh'hof in Hoorn

Een minderjarige jongen met een bivakmuts op is aangehouden door de politie. Hij zou met een aansteker een tussenwoning aan het Cees Buddingh'hof in brand hebben gezet. De forensische opsporing doet nu uitgebreid onderzoek in de woning waar vannacht de brand is geweest.

Dankzij de hulp van oplettende buurtbewoners is al vrij snel na de brandstichting een verdachte opgepakt. "Buren zagen hem wegrennen", bevestigt woordvoerder Erwin Sintenie. Over zijn motief is nog niets bekend. "Omdat de verdachte jonger is dan 18 jaar mogen we niets over zijn woonplaats en achtergronden zeggen."

De forensische opsporing doet uitgebreid onderzoek in de woning, om zo sporen veilig te stellen. "Zo kunnen we achterhalen of er inderdaad sprake is van brandstichting. Ook zijn we opzoek naar dadersporen", licht de woordvoerder toe.

Daarbij is er een speurhond ingezet, die de politie helpt bij het herkennen van brandversnellende stoffen, zoals bijvoorbeeld benzine.

Gesprongen raam

Rond 01.35 uur ontdekten buurtbewoners de brand, waarna ze de brandweer en politie alarmeerden. Toen de brandweer eenmaal aanwezig was, stond de woonkamer al in vuur en vlam. De ruiten aan de voorkant van de woning waren inmiddels gesprongen. Volgens de veiligheidsregio was de brand snel onder controle.