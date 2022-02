Verkiezingsposters beklad met hakenkruizen: 'Vandalisme met neonazistisch trekje'

Meerdere verkiezingsposters in Haarlemmermeer zijn beklad met neonazistische teksten. Op een deel van de posters staan hakenkruizen getekend en de tekst 'Heil Hitler' geschreven. De meeste bekladdingen zijn in de omgeving van Zwanenburg gezien. Burgemeester Marianne Schuurmans doet aangifte.

"Een verwerpelijke actie die niet thuis hoort in onze democratie. Ik doe hiervan daarom namens de gemeente en onze partijen aangifte bij de politie", laat burgemeester Schuurmans zojuist via Twitter weten.

Jurgen Nobel, lijsttrekker van de VVD, is woedend: "Blijf met je tengels van andermans spullen af. Als je dat soort teksten op verkiezingsborden schrijft, ben je gewoon niet goed bij je hoofd. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar heb een beetje respect voor elkaar."

Ook Gerdien Knikker, lijsttrekker van D66 in Haarlemmermeer spreekt zich uit: "Bah, vandalisme met een neonazistisch trekje in Haarlemmermeer. D66 staat voor het inclusieve karakter van onze gemeente. En we spreken ons uit tegen dit soort acties en het ondermijnen van de democratie. "

Lijsttrekker van GroenLinks Maaike Bailleux: "Ik kreeg kippenvel toen ik het hoorde. Hoop dat we dit met elkaar een halt kunnen toeroepen. Dit zijn geluiden die gewoon ongepast zijn. "