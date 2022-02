De Peiling: het is onverstandig dat de koning op skivakantie gaat

En dat intense meeleven doen we vooral als we overdag plezier hebben op de lange latjes en savonds als we gezellig met elkaar eten en borrelen! #koningshuis #Lech pic.twitter.com/s1uKTe0Iw1

In 2000 was de extreem-rechtse regering van Jorg Haider in Oostenrijk net aangetreden. Het jaarlijkse tripje van Koningin Beatrix naar Lech riep destijds kamervragen op. Toenmalig premier Kok vond het ondanks de kritische publieke opinie geen probleem dat het koningshuis vakantie vierde in Oostenrijk.

Wat vind jij?

Vind jij dat het koningspaar gewoon moet kunnen genieten, net als veel andere Nederlanders, van een wintersportvakantie? Of moeten zij zich meer bewust zijn van hun maatschappelijke positie en is nu op vakantie gaan heel slecht getimed?