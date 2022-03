Helderse wethouder Tjitske Biersteker doet aangifte van bedreiging: 'Onwerkelijk'

Waarover de dreigementen gaan en uit welke hoek ze komen, is niet bekend.

Biersteker ging gisteren op Facebook nog verder in op de dreigementen. Ze vertelt in de kerk veel steun te hebben ervaren. "Ik voelde me daar geborgen, veilig en er was aandacht voor mijn situatie en na afloop is er voor me gebeden en ik weet dat dit ook later nog gebeurt."

Ernstig

"Dat geeft steun in deze rare tijd, want sinds vrijdag weet ik dat er ernstige bedreigingen zijn geuit naar mij toe vanwege mijn wethoudersfunctie", vervolgt de lokale politicus van de ChristenUnie. "Ik heb aangifte gedaan, mijn netwerk is op de hoogte en alert, maar het blijft bizar dat dit je kan overkomen. Ik probeer het wat luchtig te houden door te verwijzen naar mijn geweldige waakhond, maar ik ben wel zo bang dat ik mijn fiets niet via de donkere steeg in de schuur heb gezet. Daar heb ik eerder nog nooit over nagedacht."

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan. "We hebben het in onderzoek. Verder doen wij geen mededelingen." Biersteker gaf eerder al aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet verkiesbaar te willen zijn voor een nieuwe periode als wethouder.