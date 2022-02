Onderhoud aan West-Fries spoor succesvol afgerond: treinen rijden weer

Goed nieuws voor reizigers die met de trein naar werk of studie moeten: de monsterklus op en naast het West-Friese treinspoor is afgerond. Dat zegt woordvoerder Jeroen Wienen van ProRail. Inmiddels rijden de treinen sinds vanochtend weer over het vernieuwde spoor.

Gerrit Serné/ProRail

De grootste uitdaging was niet zozeer het werk zelf, maar wel de logistieke puzzel. De werkzaamheden moesten namelijk na de voorjaarsvakantie zijn afgerond. "En dat is nu gelukt, zonder enige vertraging", vult Wienen aan. "Het werk is volgens schema verlopen en er zijn geen gekke dingen gebeurd." En dat is positief, vindt ook bouwmanager Jaco Koster van ProRail. "Want na afloop moet het spoor er weer 30 jaar tegenaan kunnen." Een monsterklus Het bouwbedrijf Dura Vermeer, dat in opdracht van ProRail de werkzaamheden moest uitvoeren, was op acht locaties tegelijk bezig. Zo werden er wissels, spoorstaven en dwarsliggers vernieuwd in Hoorn, werden de treinbeveiligingssystemen richting Enkhuizen vervangen en werd er gewerkt aan het veiliger maken van de spoorwegovergang bij Obdam. Ook zijn de perrons van station Bovenkarspel- Grootebroek gerenoveerd. Kijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte over de werkzaamheden op en naast het West-Friese spoor.

Spoorwerkzaamheden Enkhuizen - Hoorn verlopen voorspoedig - NH Nieuws