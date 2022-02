Weer overval bij flitsbezorgers Amsterdam: buit nihil, wel gedreigd met vuurwapens

Twee mannen hebben vanavond een magazijn van flitsbezorgers in de Rijstraat in Zuid overvallen. Ze hadden beiden een vuurwapen bij zich.

De overvallers kwamen het magazijn rond 19.45 uur binnen. "Ze hebben medewerkers die de bestellingen in van die kratten vullen bedreigd", vertelt een politiewoodvoerder. "Ze hebben echt een buit gemaakt die nihil was, want alles gaat daar digitaal, dus dat is superstom van ze."

Bij de overval is niemand gewond geraakt, maar het overwegend jonge personeel is erg geschrokken. De recherche is een onderzoek gestart. Na de overval werd getuigen via Burgernet om hulp gevraagd, maar er zijn geen verdachten in de omgeving gevonden.

Vier weken geleden werd er al een magazijnpunt van flitsbezorgers, die boodschappen die ook in de supermarkt liggen bezorgen, overvallen. Het ging toen om een magazijn op het Zeeburgerpad. Ook tijdens die overval werd er met een vuurwapen gedreigd.