Creatieve speeltuin in Zaanse broedplaats: "Hier kun je alles uitproberen; falen moet"

Singer-songwriter Lucky Fonz III is een bekende Nederlander en sinds kort een Zaankanter. "Ik woon hier sinds een jaar maar mag je dan al zo noemen?", vraagt hij lachend. Hij is van de artiesten die de opening van Het Motorblok, een culturele speeltuin in broedplaats Hellema, luister bijzet. Rijp en groen door elkaar want er zijn jonge muzikanten die voor het eerst op het podium staan. Elkaar ontmoeten en inspireren daar gaat het om. "Hier kun je gewoon falen", zegt initiatiefnemer Thijs Prein.

Thijs is acteur en heeft samen met zakelijk leider Christiaan Uytdehaage meer dan een jaar, de hele coronatijd, gewerkt aan de totstandkoming van Het Motorblok. Het bevat een café, een studio en een grote theaterzaal. En het café is ook een soort buurthuis voor een kopje koffie maar ook een ambachtelijke biertje van de lokale brouwer Breugem die ook participeert in het project. "De bedoeling is dat zowel makers andere makers - acteurs, schrijvers, schilders, muzikanten - hier ontmoeten als ook het publiek en die ook het creatieve proces kunnen meemaken. Het hoeft niet allemaal al perfect te zijn. Je mag fouten maken", legt Thijs uit. En volgens hem is zo'n plek, zo'n broedplaats eigenlijk uniek. "Ik heb het nog nergens in Nederland gezien."

Plezier

Ook de cultuurwethouder van Zaanstad Annette Baerveldt is bij de opening van Het Motorblok aanwezig. "Het is ook letterlijk een broedplaats om uit te proberen of je kunstvormen aanslaan. En ook om met elkaar plezier te maken, want dat is kunst ook." Daarnaast hoopt ze dat er een band komt met de buurt, de Kogerveldbuurt, die de gemeente gaat herontwikkelen met onder andere heel veel nieuwbouw.

Lucky Fonz maakt grapjes, improviseert, zingt "ik ben een loser", en speelt mondharmonica. "Ik word hier heel erg blij van. Ik vind het een heel inspirerende plek. In Amsterdam waar ik voorheen woonde, heb je zo'n plek niet."