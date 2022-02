Woonprotest Reinaldapark verloopt rustig: "Dit is het begin van vele acties"

Het woonprotest dat vanmiddag door actiegroep Woonoproer in het Reinaldapark georganiseerd werd, is rustig verlopen. Op de demonstratie tegen het huidige Haarlemse woonbeleid kwamen zo’n 200 mensen af. Volgens Woonoproer is de demonstratie het het startschot van structureel woonverzet in de regio.

Met protestborden demonstreren tegen het woonbeleid - Foto: Erwin B. Bartman - NH Nieuws / Kimberley Luske

Tijdens het programma van twee uur kwamen verschillende sprekers op het podium. Op het protest kwamen veel politieke partijen en andere demonstranten met protestborden af. "Dit is alleen nog maar het begin van vele acties", vertelt initiatiefnemer Brecht van der Meulen. "Er gaan nog genoeg momenten komen." De structurele problemen rondom de woningmarkt in Nederland zijn ook zichtbaar in Haarlem, zegt ze. "Projectontwikkelaars krijgen de kans om met bijvoorbeeld de Egelantier of het oude V&D-pand te doen wat ze willen, terwijl de mensen die dakloos zijn al tien jaar op de wachtlijst staan voor een woning. Zij vissen buiten het net en daarom is protesteren belangrijk."

Quote "Projectontwikkelaars doen wat ze willen, terwijl daklozen al jaren op een wachtlijst staan" brecht van der meulen, initiatiefnemer

Maike van Leeuwen en Folkert Coehoorn gaan verschillende woonmanifestaties in het land af. "Wij zijn allebei op zoek naar een woning", zegt Van Leeuwen. "Het is zo ontzettend lastig voor onze generatie. We willen het probleem aankaarten. Hopelijk horen de beleidsmakers het." Mars naar Grote Markt De optocht naar de Grote Markt, die onderdeel zou zijn van het protest, werd verboden door de gemeente. De organisatie spande hier een kort geding tegen, maar verloor deze. "Het telefoontje van de burgemeester viel rouw op ons dak. Met onze advocaat hadden we goede hoop dat we het zouden winnen, maar dat is helaas niet gelukt." Ze laat weten dat de organisatie het hier niet bij laat zitten. "Het kwam voor ons heel onverwacht. Wat we precies gaan doen weten we nog niet, maar we laten het hier zeker niet bij zitten." Tekst loopt door onder de foto

Meerdere politiebusjes staan klaar in de buurt - NH Nieuws / Kimberley Luske

Aan de rand van het park stonden tijdens het woonprotest meerdere politiepaarden en ME-bussen klaar voor als de boel zou escaleren. Omdat de sfeer tijdens het protest goed was, hoefde de politie niet in te grijpen.