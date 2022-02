Amsterdam NL V Amjad wint prijs voor zijn hulp aan eenzame jongeren: "Je bent niet alleen"

De jonge Syriër Amjad Almatni zet zich al een tijdje in voor eenzame jongeren in de stad. Als vluchteling weet hij namelijk maar al te goed hoe het is om eenzaam te zijn. Voor zijn inzet won hij vorige week een prijs: de Young Amsterdam Award voor maatschappelijke betrokkenheid.

In september van 2018 vluchtte Amjad samen met zijn vader naar Nederland. Via Azc's in Ter Apel, Zutphen en Arnhem kwam hij uiteindelijk in Amsterdam terecht. Al snel merkte hij dat het heel eenzaam was om als jonge jongen in een vreemd land terecht te komen: "Toen ik zelf eenzaam was wilde ik zo graag iets doen en zo graag mensen leren kennen maar er was gewoon niemand." Hij besloot daarom om vrijwilligerswerk te gaan doen bij verschillende organisaties. Zo hielp hij bijvoorbeeld mee bij de Regenbooggroep en zette hij zich in voor Extinction Rebellion.

Al snel leerde Amjad steeds meer mensen kennen in de stad en werd hij minder eenzaam. Omdat hij zelf eenzaam was weet Amjad hoe het is en hoe je jongeren uit de eenzaamheid kunt trekken. Amjad: "Ik heb geleerd dat eenzame mensen iemand nodig hebben om mee te praten. Daarom probeer ik altijd met iedereen te praten zodat ze zich niet eenzaam voelen." Al snel besloot Amjad het platform Destereotyped op te zetten. Met het platform brengt hij eenzame jongeren samen en gaat hij in gesprek met ze aan de hand van zijn eigen ervaringen: "We kunnen samen praten over gebeurtenissen en je bent niet alleen en ik sleep je er doorheen. Op die manier gaan de jongeren met meer mensen praten en gaan ze meer aan hun eigen persoonlijkheid werken."

Amjad in gesprek met een jongere

Prijswinnaar Door zijn inzet bij verschillende organisaties en zijn hulp aan jongeren ontving Amjad vorige week de Young Amsterdam Award voor maatschappelijke betrokkenheid. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan verschillende jongeren die iets voor andere jongeren hebben betekend in de stad. Amjad is trots dat hij in de categorie maatschappelijke betrokkenheid de winnaar is geworden: "Ik moest het echt een paar keer horen want ik kon het bijna niet geloven." Wel geeft hij aan dat dit pas het begin is en dat hij nog veel ambitie heeft voor de toekomst. "Ik wil het platform groter maken en meer jongeren helpen met hun stem te laten horen. Daarnaast studeer ik ook verpleegkunde en dat is iets wat ik superleuk vind. Ik wil verpleegkundige worden en dan in andere landen waar weinig zorg is mensen gaan helpen. Dat is mijn droom."