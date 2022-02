NK Powerliften dit jaar in Anna Paulowna: "Laat ze maar eens hier naartoe komen"

Zo'n beetje de sterkste mensen van Nederland waren dit weekend in Anna Paulowna te vinden. Daar werd het jaarlijkse NK Powerliften georganiseerd. De deelnemers komen uit heel het land, maar de meesten kennen elkaar goed: "De sfeer is geweldig. Iedereen moedigt elkaar aan."

Terwijl er op de achtergrond een topsporter rood aanloopt als hij meer dan honderd kilo lift, vertelt powerlifter Kris Appelman over zijn prestatie. Hij komt uit in de gewichtsklasse voor lifters onder de 125 kg en is net klaar met het onderdeel bankdrukken. "Ik heb 145 kilo gelift", vertelt hij stralend, "een persoonlijk record, dus daarom ben ik zo blij."

Voor Kris is het NK een thuiswedstrijd: "Ik woon zelf vier huizen verderop en kwam op mijn badslippers aanlopen." Andere deelnemers kennen het dorp minder goed: "We reden over de afsluitdijk, zagen het bordje 'Anna Paulowna' en dachten: wat is dat?" Kris vertelt dat hij al meerdere keren naar Limburg is gegaan om mee te doen aan de wedstrijden. "Laat ze maar eens hier naartoe komen."