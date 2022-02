Frontale botsing op N99, vier mensen bekneld in auto

Bij het ongeluk is ook een derde auto betrokken. Naast ambulance en politie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De personen zouden volgens een woordvoerder van de politie 'bekneld hebben gezeten'.

Ook hielp de marechaussee bij het ondersteunen van de politietaken. "Er was ook een brandstofgeur te ruiken en er kwam rook uit één voertuig", aldus de woordvoerder.

Verkeer omgeleid

De N99 Den Helder - Den Oever is in beide richtingen bij Breezand dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de U79, vanuit Breezand en via de U77, vanuit Anna Paulowna. "Er loopt relatief dichtbij een ventweg, naar verwachting kan het verkeer daarom makkelijker omrijden", aldus een woordvoerder van de politie.

Rijkswaterstaat verwacht tot 15.15 uur bezig te zijn met het ongeluk, door ongevalsonderzoek dat plaatsvindt.