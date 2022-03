Thijs (24) wil een zetel: "Ik voel me verwant aan mensen die buiten het systeem vallen"

Er doen dit jaar in Zaanstad opvallend veel jongeren een gooi naar een zetel in de gemeenteraad. De 24-jarige Thijs de Lange is hier één van. In de top 10 van zijn partij, zijn er zes kandidaten in de twintig. Gevoed door zijn ervaringen van het leven met een handicap, heeft Thijs met zijn kandidaatstelling een speciaal doel: een 'one size fits all'-samenleving.

Een ambitieuze jongen die graag zijn best doet voor andere mensen. Zo omschrijft Thijs zichzelf. "Ik voel me verwant aan mensen die buiten het systeem vallen, die voelen dat de maatschappij niet op hen is toegesneden." Als hij voor D66 Zaanstad in de raad komt, zet hij zich voor hén dan ook het liefste in. Zelf heeft hij een gedeeltelijke hersenverlamming opgelopen toen hij tijdens zijn geboorte even geen zuurstof kreeg. Dat uit zich nu onder andere in een wat tragere spraak, trillende handen bij het vasthouden van bijvoorbeeld een glas en een iets langzamere informatieverwerking. "Ik red me over het algemeen wel", zegt Thijs. "Maar als er geen rietjes zijn ergens, is dat dan net weer jammer." Individuen 'repareren' In plaats van op een gewone fiets, verplaatst Thijs zich door Zaanstad op een ligfiets met drie wielen. "Ik heb wel eens een droom gehad dat ik kon fietsen op een tweewieler, maar ik heb het tot nu toe niet gedurfd. Als ik heel hard train, zal ik het misschien op termijn wel kunnen. Maar het is ook meer een keuze, waar zet je op in?"

Quote "Als je buiten de valide wereld valt, moet jij gerepareerd worden om in die wereld te kunnen bewegen" Thijs de Lange, kandidaats-raadslid D66 Zaanstad

Het is duidelijk wat dat in Thijs' geval is: hij maakt liever zich hard voor een inclusieve samenleving dan dat hij leert fietsen. Hij zette zich al eerder in voor deze zaak, onder andere toen hij finalist was voor de functie Minister van Gehandicaptenzaken. En nu wil hij zich dus op de lokale politiek richten. Thijs kan heel simpel samenvatten wat inclusie is. Volgens hem beredereneren we nu vanuit het idee van een 'valide wereld', een wereld gebouwd voor mensen zonder een handicap. "En als je daarbuiten valt, moet jij gerepareerd worden om in die wereld te kunnen bewegen", zegt Thijs. "Dat is het zogenaamde medische model." Voor inclusiviteit moet je juist volgens het 'sociale model' denken, zegt Thijs: "Dat zegt nee, de schuld ligt niet bij het individu, maar bij de samenleving. We moeten zorgen dat iedereen daar op een gelijkwaardige manier aan kan meedoen." Het VN-verdrag Handicap verplicht overheden al om op deze manier te denken. Moeilijke brieven Dat de gemeente Zaanstad onlangs een 'prijs' kreeg omdat zij te moeilijke brieven naar inwoners stuurt, vindt Thijs dan ook hét voorbeeld van waar het nog misgaat met die modellen. Kijk hier naar de reactie van de wethouder die de prijs in ontvangst nam. Tekst gaat door onder de video.

"De gemeente denkt: met voorzieningen zoals de bibliotheek kan het individu gerepareerd worden en met hulp toch op dat valide niveau terechtkomen", legt Thijs uit. "Het wijkteam zegt: nee, die brief moet zo toegankelijk zijn dat iedereen ongeacht diens handicap die brief zelfstandig kan lezen." Ook fysieke toegankelijkheid is in Zaanstad al eerder een punt van aandacht geweest. NH Nieuws liep vorig jaar mee met Quitty Pluimers, die last heeft van obstakels op de stoep als ze haar dochter in een rolstoel door Zaandam duwt. De hindernissen die zij tegenkomt zijn niet alleen onhandig geplaatste lantaarnpalen, maar ook te grote bloembakken en slordig geparkeerde fietsen of scooters. "Mensen realiseren het zich gewoon niet", zei Pluimers destijds. Tekst gaat verder onder de tweet.

'Het zal allemaal wel' Als het aan Thijs ligt, wordt er bij elk beleid dat de gemeente maakt, stil gestaan bij de betekenis ervan voor mensen met een handicap. Hij zou graag zien dat er bij de gemeente een team ambtenaren fulltime bezig is om alle departementen te wijzen op het belang van een inclusieve blik. Is het realistisch voor de gemeente om hier prioriteit aan te geven als er nijpendere zaken zijn, zoals de woningkrapte? Thijs: "Ik snap ergens dat je denkt als je geen handicap hebt: 'het zal allemaal wel'. Maar als je wel een handicap hebt, dan zal het niét allemaal wel, want dan moet je gewoon met al die beperkingen leven. Wat mij betreft is het niet óf we het gaan doen, maar hóe we het gaan doen. En daar moet echt een debat voor komen, steviger dan afgelopen jaren." Voorkeursstemmen Als Thijs de kans krijgt om dat debat als raadslid te voeren, dan zal hij er met gestrekt been ingaan. "Ik ben niet van 'de gevestigde orde'", zegt hij. "Ik denk niet: 'zo gaan de procedures nou eenmaal, zo hebben we het altijd gedaan en zo doen we het nu ook'. Ik denk dan: 'wacht eens even, hier moeten we iets mee.'"

Thijs is 24 jaar oud. Ook in de rest van de provincie staan er dit jaar opvallend veel jonge mensen op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, zelfs enkele tieners. Thijs: "Ik denk dat onze generatie vrij activistisch is, en dat het gevoel is: wij zijn aan zet."

Maar D66 moet wel vijf zetels halen – twee meer dan bij de vorige verkiezingen – en ook een wethouder leveren, wil Thijs met zijn zesde plek op de lijst echt in de raad komen. Daarom gaat hij nog extra inzetten op voorkeursstemmen door te flyeren bij verzorgingstehuizen: "Ik hoop wel een bepaalde doelgroep aan te spreken natuurlijk. Dat inclusieve spreekt mensen met een handicap aan, maar natuurlijk ook ouderen. Dus ik hoop wel dat mensen denken: 'die is er voor mij'."