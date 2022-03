Fuseren weer verkiezingsthema in Landsmeer, nog veel mensen sceptisch

Nagenoeg alle politieke partijen in Landsmeer erkennen in hun verkiezingsprogramma's de noodzaak om te fuseren met andere gemeenten. Alleen: met wie? Het is een zaak die al vele jaren loopt en vooralsnog blijft de oplossing uit. Op de markt in Landsmeer zijn de mensen sceptisch over fuseren.

In 2019 zond NH Nieuws een 'meet-up' uit in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ook toen was het onderwerp 'fuseren'. In hetzelfde jaar gaf de raad opdracht om een bestuurlijke fusie na te streven. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er nog geen uitsluitsel.

Bewustzijn

Eric Knibbe van het lokale CDA benadrukt de noodzaak voor Landsmeer om snel een keuze te maken. "Alle onderwerpen die we bespreken staan in de schaduw hiervan." Hij wijst op het kleine budget, het kleine ambtenarenapparaat en de kleine stem van Landsmeer, regionaal en landelijk. Volgens hem is in de afgelopen jaren het bewustzijn bij veel Landsmeerders gegroeid dat er gefuseerd moet worden.

Op de markt in Landsmeer is daar weinig van te merken. Er heerst scepsis. Zo ziet een Amsterdamse Landsmeerder een eventuele fusie met Amsterdam totaal niet zitten: (Tekst loopt door onder de video)